Mutter und Kleinkind durch Schleuse gerissen

Unglückliche Umstände führten zu einem schlimmen Unglück in Tirol. Trotz perfekter Rettungskette wird um das Leben eines Babys gebangt.

Bei einem Spaziergang in der Abendsonne in der Nähe des Gurglbachs im Tiroler Bezirkshauptort Imst musste Donnerstagabend eine 39-jährige Frau plötzlich um das Leben ihres 14 Monate alten Sohns kämpfen. Als die Frau offenbar einen Moment abgelenkt war, rollte der Kinderwagen um kurz nach 20.30 Uhr mit dem Baby von der Gemeindestraße über eine Böschung direkt vor einer Schleusenanlage in den Bach, wie die Polizei berichtete.

Die Österreicherin war nach Polizeiangaben mit einem Buggy-Kinderwagen und ihren beiden Hunden ...