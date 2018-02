Mutter und Sohn betrieben Marihuana-Produktion in Steiermark

Eine 57-jährige Mutter und ihr 36-jähriger Sohn haben über Jahre hinweg eine Marihuana-Produktion in der Steiermark betrieben. Sie sowie zwei Subdealer sind nun aufgeflogen und angezeigt worden. Gemeinsam dürfte das Duo mehr als elf Kilo selbst angebautes "Gras" erzeugt und verkauft haben. Mehr als sieben Kilo wurden bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt, so die Polizei am Donnerstag.

SN/APA/POLIZEI Die Mutter half ihrem Sohn beim Anbau, der Aufzucht und der Ernte