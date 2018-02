Mutter und Tochter lagen wochenlang tot in Wiener Wohnung

Eine Frau und ihre 15-jährige Tochter sind mehrere Wochen lang tot in ihrer Wohnung in Wien-Floridsdorf gelegen, ehe sie am Mittwoch gefunden wurden. Woran sie gestorben sind, ist nach Angaben der Polizei vom Donnerstag noch nicht geklärt. Fremdverschulden sei auszuschließen, hieß es.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Laut Polizei kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden