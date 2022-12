Mutter und Tochter retten sich in NÖ aus brennendem Haus

Eine Mutter und ihre Tochter haben sich in der Nacht auf Donnerstag in Hirtenberg (Bezirk Baden) aus einem brennenden Wohnhaus ins Freie gerettet. Bei den Löscharbeiten standen fünf Feuerwehren mit 64 Mitgliedern im Einsatz. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner blieben unverletzt, am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit. Die Brandursache war Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

