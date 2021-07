Mutter und zwei Kinder nach CO-Unfall in OÖ reanimiert

Bei einem CO-Unfall auf einem Bauernhof in Lasberg (Bezirk Freistadt) sind am Montag zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren und ihre Mutter reanimiert worden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler nach Graz und Regensburg geflogen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, berichtete das Rote Kreuz am Nachmittag. Wieso es zu dem CO-Austritt gekommen war, war zunächst nicht bekannt.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Drei Hubschrauber brachten die Verletzten in Spitäler