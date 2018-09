Mutter wird nach Kindstötung in Anstalt eingewiesen

Eine 38-Jährige, die Anfang Jänner ihr Baby in einem Spital getötet hatte, ist am Freitag am Wiener Landesgericht rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Die Mutter war während der Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung zurechnungsunfähig gewesen.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Prozess im Wiener Landesgericht