Nach 35 Jahren Ehering im Stift St. Florian wiedergefunden

35 Jahre war ein Ehering verschwunden, kürzlich wurde er im Stift St. Florian (Bezirk Linz-Land) gefunden, und nun ist der Besitzer ausgeforscht. Nach dem Fund des Schmuckstücks wurde via Facebook nach dem Mann gesucht, berichteten am Montag oberösterreichische Medien.

Eine Freundin der Ehefrau, deren Name "Traude" am Ring eingraviert ist, hatte den Aufruf mitbekommen und das Paar darüber informiert. Tatsächlich handelte es sich um den vor Jahrzehnten verlorenen Ehering des Mannes, der in St. Valentin (Bezirk Amstetten) lebt. Wie der Ring zum Stift kam, ist ihm jedoch ein Rätsel, denn er will ihn laut Medienberichten in einem Wirtshaus im rund 20 Kilometer entfernten Steyr verloren haben. Mittlerweile hat er ihn zurück.

(APA)