Nach 61 Jahren Neustart für die erste große Liebe

Seit 1960 hatten sie nichts voneinander gehört. Bis Karl (84) zum Handy griff und Jugendliebe Rita (79) anrief. Seitdem sind sie wieder ein Paar.

Rita wird im kommenden Mai 80 Jahre alt, Karl genau einen Tag später 85. Zum ersten Mal in ihrem Leben werden sie ihre Geburtstage gemeinsam feiern. "Und das, obwohl wir uns eigentlich seit über 60 Jahren kennen", sagt Rita Bruch und lacht.

1958 hatten sie einander in der Schweiz kennengelernt: Der steirische Bauernsohn Karl Schantl, ein gelernter Schneider, hatte mangels Arbeit die Heimat verlassen und in der Schweiz in einer Kleiderfabrik zu werken begonnen. Auch Rita arbeitete dort. ...