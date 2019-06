Nach Abkühlung: Zum Feiertag hin steigen die Temperaturen wieder

Nach einer "Normalisierung" des Wetters zu Wochenbeginn klettern die Temperaturen laut der Zentralanstalt für Meteorologie in Richtung Feiertag wieder in die Höhe. Damit steigt auch die Gewittergefahr.

"Normales Sommerwetter", das erwartet laut Harald Seidl, Mitarbeiter der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG), die Österreicherinnen und Österreicher in den kommenden Tagen. Nach der Hitzewelle in der vergangenen Woche mit teilweisen heftigen Unwetter dürfte sich das Wetter fürs Erste beruhigen. "Auch Gewitter sollten zu Wochenbeginn nur vereinzelt auftreten", sagt der ZAMG-Experte im SN-Gespräch. Vor allem in der ersten Wochenhälfte sei deshalb das Bergwetter ideal. "Am wahrscheinlichsten sind Gewitter nur am Nachmittag - und das eher punktuell."

Auch in Ostösterreich dürften die Höchsttemperaturen knapp unter der 30-Grad- Marke bleiben. In der zweiten Wochenhälfte zeichnet sich in Richtung Feiertag dann in ganz Österreich schwüles Sommerwetter ab.

SN/zamg Die ZAMG-Vorschau für Donnerstag.

"Damit könnte es auch wieder mehr heftige Gewitter geben", erklärt Seidl. So heiß wie zuletzt dürfte es allerdings nicht werden. Am vergangenen Freitag schwitze man immerhin in Bad Goisern (OÖ) bei 35,9 Grad.

Neuer Rekord für Juni zeichnet sich ab

Laut Meteorologen könnte sich jedenfalls ein neuer Rekord der Mitteltemperatur für Juni anbahnen. "Der Wert könnte heuer bei 23 Grad liegen, normal sind es etwa 19 Grad", erklärt Seidl. Was die Strandbäder und Eisverkäufer freut, lässt die Landwirtschaft stöhnen. "Wir haben eine Dürre in Teilen des niederösterreichischen Weinviertels und des Industrieviertels", sagt der ZAMG-Experte. In vielen östlichen Regionen Österreichs ist es zu trocken. "Vor allem für diese Jahreszeit." Daran ändern auch temporäre Gewitter nichts, die manchmal noch mehr Schaden anrichten. Wirkliche Regentage zeichnen sich fürs Erste nicht ab.

Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge

Die Trockenheit erschwerte auch die Löscharbeiten beim Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge bei Absam (Bezirk Innsbruck-Land). Die Löscharbeiten sind am Sonntag fortgeführt worden. Es habe in der Nacht in diesem Gebiet zwar rund 15 Liter pro Quadratmeter geregnet, dies sei aber immer noch etwas zu wenig gewesen, sagte der Absamer Feuerwehrkommandant Bernhard Fischler im Gespräch mit der APA. Vereinzelt seien noch Glutnester vorhanden.

Sonntagfrüh flog ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkammer die Brandstelle ab, dabei habe man gesehen, dass immer noch Glutnester im Boden sind. "Diese müssten wir nun eigentlich händisch aufgraben und löschen, da das Gebiet aber nur äußerst schwierig zugänglich ist, ist das nicht möglich", erklärte Fischler. Deshalb werden die Löschflüge mit den Helikoptern auch am Sonntag noch fortgesetzt.

"Wir müssen diese Glutnester unbedingt jetzt noch bearbeiten, da für kommende Woche wieder heiße Temperaturen und kein Regen mehr angesagt sind", so der Feuerwehrkommandant.