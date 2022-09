Nach Absturz von Cessna Körperteile gefunden

Lettische Rettungskräfte haben nach dem rätselhaften Absturz eines in Österreich registrierten und auf ein deutsches Unternehmen zugelassenen Flugzeugs in der Ostsee bei ihrer Suche nach Unglücksmaschine und Insassen möglicherweise menschliche Körperteile im Meer gefunden. Die Überreste seien am Montagabend in der Ostsee vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt worden, sagte die Sprecherin der lettischen Marine, Liva Veita, am Dienstag der lettischen Agentur Leta.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Abgestürzte Maschine noch nicht entdeckt