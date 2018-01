Nach Alko-Unfall der Freundin rückte betrunkener Freund mit dem Auto an

Mit 1,86 Promille Alkohol im Blut hat sich Sonntagfrüh eine 25-Jährige in Piesendorf (Bezirk Zell am See) mit ihrem Wagen überschlagen. Sie wurde laut Polizei ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Kurioses Detail am Rande: Während der Unfallaufnahme kam der Freund der Frau mit seinem Pkw und 1,78 Promille zum Unglücksort. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

SN/ff piesendorf Die Feuerwehr Piesendorf musste zu einem kuriosen Einsatz ausrücken.