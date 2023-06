Nach Anschlagsplänen auf Wiener Regenbogenparade: Ein Verteidiger kündigt Enthaftungsantrag an

Bei den Ermittlungen, die zur Festnahme der Jugendlichen führten, die einen Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien geplant haben sollen, rückt ein 17-Jähriger mit bosnischen Wurzeln aus St. Pölten in den Fokus. Er nannte sich nach Überzeugung der Behörden im Kontakt mit Islamisten in Belgien und der Ukraine "Abdullah". Den Hinweis auf ihn erhielt der heimische Staatsschutz von einem befreundeten ausländischen Nachrichtendienst. Der Anwalt, der den verhafteten 14-Jährigen aus tschetschenischem Elternhaus vertritt, kündigte am Mittwoch einen Enthaftungsantrag für seinen Mandanten an.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER Ein Foto des Arsenals aus zum Teil verbotenen Waffen, die die Polizei am vergangenen Samstag bei den Hausdurchsuchungen bei den drei Verdächtigen sichergestellt hat.