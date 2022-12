Nach Aufregung um Hühnermastbetrieb: Amtstierarzt fand "keine groben Verstöße"

"Die Hühnermastbranche hat ein strukturelles Problem", sagt die steirische Tierschutzombudsfrau. Der zuständige steirische Amtstierarzt kritisiert, dass erst nach Monaten Anzeigen erstattet wurden.

Nach den Anzeigen durch den Verein gegen Tierfabriken (VGT) gegen drei Hühnermastbetriebe in der Südoststeiermark führte der zuständige Amtstierarzt Ingo Stumpf am Mittwoch eine unangemeldete Kontrolle in jenem Betrieb durch, gegen den die massivsten Vorwürfe erhoben wurden. Unter anderem geht es, wie berichtet, um den Vorwurf, dass tote Kadaver in einem Maisacker neben dem Betrieb gefunden worden seien, dass Tiere im Stall mit einem kleinen Traktor überfahren wurden und den Masthühnern nicht die gesetzlich vorgeschriebene Dunkelheit von zumindest sechs Stunden ...