Nach Ausbruch aus Grazer Justizanstalt viele offene Fragen

Nachdem drei Häftlinge in der Nacht auf Samstag aus der Justizanstalt Graz-Karlau ausgebrochen waren, hat es am Sonntag eine Reihe offener Fragen und widersprüchlicher Aussagen der mittlerweile befragten Ausbrecher gegeben. "Bei der Einvernahme am Samstag haben sie wenige und widersprüchliche Informationen gegeben", berichtete der stellvertretende Anstaltsleiter Gerhard Derler gegenüber der APA. Am Montag sollen auch die Bediensteten erstmals befragt werden.

SN/APA/ANNEMARIE HAPPE Am Montag sollen de Bediensteten befragt werden