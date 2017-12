Nach dem Bahnunfall vom Freitagabend gibt es in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) seit Montagfrüh wieder eingleisigen Betrieb. Die Aufräumarbeiten waren am Heiligen Abend abgeschlossen worden. Die Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet war weiterhin Gegenstand von Ermittlungen.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Zwei Züge stießen am Freitag zusammen