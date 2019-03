Nach Banküberfall in Graz bewaffneter Täter auf der Flucht

In Graz hat ein mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Räuber am frühen Freitagnachmittag eine Bank im westlichen Stadtbezirk Wetzelsdorf überfallen. Ob der Mann Beute gemacht hatte, konnte von der Polizei noch nicht gesagt werden. Bei der Suche wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der über den Hügeln am Stadtrand kreiste.

/APA (Webpic)/hex Die Täter sind auf der Flucht