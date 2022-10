Nach Bauchschuss in Wien auch Verletzter festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagvormittag in Wien-Floridsdorf, die für einen 33-Jährigen mit einem Bauchschuss endete, ist auch das Schussopfer formell festgenommen worden. Der Verletzte befindet sich weiterhin in einem Spital und ist noch nicht einvernahmefähig, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst am Montag. Es wurde aber wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung die Festnahme ausgesprochen. Der Schütze war bereits am Sonntag festgenommen worden.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL/BAR Wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung