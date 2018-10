Nach Beißattacken: Promillegrenze für Hundehalter so gut wie fix

In Wien wird das Tierhaltegesetz verschärft: Wie im Straßenverkehr könnte für die Besitzer von "Kampfhunden" eine 0,5-Promille-Grenze eingeführt werden.

Nach dem tödlichen Biss eines Rottweilers, dem ein Kleinkind in Wien zum Opfer gefallen ist, wird das Wiener Tierhaltegesetz novelliert. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran und werden die Verschärfungen des Gesetzes vielleicht sogar noch im Oktober beschließen", hieß es dazu aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Mit einiger Sicherheit wird das Thema Alkohol in der Gesetzesnovelle eine Rolle spielen. Die Stadt prüft die Einführung einer Promillegrenze für die Besitzer von "Listenhunden", also Tieren, die per Gesetz als gefährliche Hunde angesehen werden. Wie im Straßenverkehr könnte eine 0,5-Promille-Grenze eingeführt werden. Die Halterin jenes Rottweilers, dessen Biss für den Buben tödlich endete, war mit 1,4 Promille stark alkoholisiert.

Der Österreichische Rottweilerklub hat sich indes für eine Beißkorbpflicht ausgesprochen. Der Beißkorb schade dem Hund nicht und die Hundebesitzer müssten dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung tragen. FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl forderte am Dienstag eine generelle Beißkorbpflicht für Niederösterreich. Österreichweit komme es pro Jahr zu rund 3600 Hundebissen.

Erst am Montag war es in Vorarlberg zum nächsten folgenschweren Vorfall mit sogenannten Listenhunden gekommen: In Höchst am Bodensee wurde am Montag ein betagtes Ehepaar im eigenen Garten von zwei American Bulldogs angefallen und schwer verletzt. Die 77-jährige Frau war gestolpert und zu Sturz gekommen, daraufhin griffen die Hunde sie an.

Ihr 79-jähriger Ehemann wollte seiner Frau zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls attackiert. Die Opfer erlitten schwere Bissverletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Die Pensionisten befinden sich derzeit im Landeskrankenhaus Feldkirch. Die beiden rund zwei Jahre alten Vierbeiner gehören dem 53-jährigen Sohn, der mit seinen Eltern gemeinsam im Haus wohnt. Der Hundehalter wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Erst vor fünf Tagen ist in Wien ein 17 Monate alter Bub gestorben, nachdem ihn ein Rottweiler aus der Nachbarschaft in den Kopf gebissen hatte.

Der 79-jährige Vorarlberger verrichtete kurz nach 14 Uhr gerade Gartenarbeiten und die beiden American Bulldogs liefen frei herum, als sich das Unglück ereignete. "Die Frau hat klaffende Bisswunden im Gesicht und am Kopf erlitten", sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg. "Der Pensionist hat es nach der Attacke noch geschafft, die beiden Hunde im Zwinger einzusperren." Das Ehepaar konnte schließlich ins Haus flüchten. Der Pensionist verständigte laut Polizei telefonisch seinen Sohn. Dieser begab sich nach Hause und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die schwer verletzte Frau mit der Rettung nach Feldkirch gebracht. Ihr Ehegatte wurde zunächst ins LKH Bregenz eingeliefert und später ebenfalls nach Feldkirch überstellt.

Bei den Hunden handelt es sich um American Bulldogs. Die Rasse zählt zu den "Listenhunden". Die meldepflichtigen Tiere waren ordnungsgemäß bei der Gemeinde registriert. Laut Polizei gab es mit den Vierbeinern bislang keine Probleme. Einzig der Hundehalter war nach Beschwerden von Nachbarn bereits im Frühling angehalten worden, einen höheren Zaun zu errichten. Seitens der Gemeinde will man umgehend mit dem Hundebesitzer Gespräche führen. Die Frage, ob die Tiere eingeschläfert werden, wollte niemand beantworten.