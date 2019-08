Nach Bluttat an Wiener Pensionisten Verdächtiger verhaftet

Die Tötung eines Pensionisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus im vergangenen Mai steht vor ihrer Klärung. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Mittwoch berichtete, wurde am vergangenen Samstag im Budapester Stadtteil Kispest ein 41-jähriger Ungar aufgrund eines europäischen Haftbefehls verhaftet. Über seine Auslieferung wird verhandelt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der Verdächtige wurde festgenommen