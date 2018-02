Nach Bluttat in der Steiermark: Mutter noch in Lebensgefahr

Nach der Bluttat am Samstag in St. Stefan im Rosental, bei der ein Oststeirer seine beiden Geschwister getötet und seine Mutter schwer verletzt hat, ist die 75-Jährige nach wie vor in Lebensgefahr. Über das Motiv konnte auch am Sonntag nur spekuliert werden, Erbstreitigkeiten wurden von der Polizei nicht bestätigt. Klarheit könnte in den nächsten Tagen die Befragung der Angehörigen bringen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Schauplatz der Tat war Dollrath in der Steiermark