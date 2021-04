Nach Bluttat in NÖ psychiatrisches Gutachten beauftragt

Nach dem Fund einer toten 64-Jährigen am Donnerstag in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) sind laut Polizei die Tatwaffen - ein Maurerfäustel und ein Messer - sichergestellt worden. Der Lebensgefährte soll die Frau bereits am Mittwoch getötet und sich dann selbst verletzt haben. Der 65-Jährige wurde operiert und befand sich am Freitag weiter im Spital. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat ein psychiatrisches Gutachten beauftragt, sagte ein Sprecher.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Ermittlungen nach Leichenfund am Donnerstag in Neulengbach