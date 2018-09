Nach Bluttat in Wien: Verdächtiger hätte in Haft sein sollen

Ein 40-jähriger Mann, der am Samstagabend in Wien-Leopoldstadt seine 50 Jahre alte Freundin erstochen haben soll, hätte zum Tatzeitpunkt eine Haftstrafe von neun Monaten anzutreten bzw. abzusitzen gehabt. Einen entsprechenden Beschluss hatte das Wiener Oberlandesgericht (OLG) am 24. Juli getroffen, belegten Recherchen der APA einen Bericht des Gratis-Blatts "Heute".

SN/APA/HANS PUNZ Der Mann soll am Samstagabend seine Freundin erstochen haben