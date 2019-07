Nach Brand im Wiener Donauzentrum zwei Bauarbeiter angezeigt

Nach dem Brand im Donauzentrum vom vergangenen März sind zwei Bauarbeiter wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angezeigt worden. Das gab die Wiener Landespolizeidirektion am Mittwoch auf APA-Anfrage bekannt. Sie dürften bei Schweißarbeiten im Zuge einer Renovierung den Brand verursacht haben.

Am 9. März war in dem Einkaufszentrum am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße Feuer ausgebrochen. Es wurde letztlich Alarmstufe 4 ausgegeben, bei der Brandbekämpfung standen mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Donauzentrum wurde mit Ausnahme des Entertainment-Centers Donauplex geschlossen. Erst nach mehr als sieben Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.

Quelle: APA