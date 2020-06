Nach Brand in Donauzentrum - Verfahren endete mit Diversion

Nach dem Großbrand im Wiener Donauzentrum (DZ) im März des Vorjahres hat sich am Freitag ein Hilfsarbeiter am Wiener Landesgericht wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst verantworten müssen. Das Verfahren endete in diesem Fall mit einer Diversion. Er muss 80 Tage gemeinnützige Arbeit leisten. Vom Vorwurf der Falschaussage wurde der Mann freigesprochen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften damals gegen den Brand