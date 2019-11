Nach Brand in Fernwärme-Heizwerk weiter Nachlöscharbeiten

Nach dem Brand in einem Fernwärme-Heizwerk in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) waren am Samstagnachmittag weiterhin Nachlöscharbeiten im Gange. Einschließlich der Brandsicherheitswache dürfte der Einsatz, an dem teilweise bis zu 130 Feuerwehrleute beteiligt waren, noch bis in die Abendstunden dauern, so der Kommandant der Feuerwehr Oberloisdorf und Einsatzleiter Richard Schrammel zur APA.

SN/APA (FF OBERLOISDORF)/UNBEKANNT Bis zu acht Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten beteiligt