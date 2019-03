Nach Brand: Wiener Donauzentrum sperrt Montag wieder auf

Die Schäden nach dem Brand im Wiener Donauzentrum sind nicht so schlimm wie befürchtet. Das Einkaufszentrum wird daher am Montag bis auf wenige Läden wieder öffnen. Die zuständigen Behörden und Ziviltechnikern genehmigten nach einer erneuten Begehung am Sonntagnachmittag die reguläre Öffnung des vom Dachbrand betroffenen Bauteils 4. Das gab die Zentrums-Leitung am Sonntagabend bekannt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bei der Brandbekämpfung standen mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz