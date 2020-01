Nach CO-Austritt: Sechs Verletzte weiter im Krankenhaus

Einen Tag nach dem Austritt von Kohlenmonoxid (CO) in einem Einfamilienhaus in Schweiggers (Bezirk Zwettl), bei dem ein 64-Jähriger ums Leben kam, haben sich sechs der sieben Verletzten weiter im Landesklinikum Zwettl befunden. Die drei Erwachsenen und drei Kinder seien "zur Beobachtung" im Spital, sagte ein Sprecher der NÖ Landeskliniken-Holding. Die Ursachenforschung ging am Sonntag weiter.

SN/APA/CHRISTOPHER ECKL Kohlenmonoxid-Unfall in einem Haus in Schweiggers