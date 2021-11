Nach dem Lockdown folgt der Ansturm auf die PCR-Tests

Spätestens nach Ende des Lockdowns wird die Nachfrage nach PCR-Selbsttests stark steigen. Die SN fragten, wie sich die Länder vorbereiten.

Nur die Bundeshauptstadt Wien muss vermutlich nichts ändern. Seit Mai wird bei PCR-Selbsttests gegurgelt, die Anleitung gibt es in 20 Sprachen, nicht nur auf Deutsch wie in Salzburg. Pro Woche wurden zuletzt 1,27 Millionen PCR-Tests analysiert, pro Tag im Schnitt mehr als 180.000. Rund 435.000 Bewohner von Wien nutzen das Angebot regelmäßig.

Generell lauteten die Auskünfte, bei den behördlich angeordneten PCR-Tests gebe es kaum Probleme. In Salzburg zum Beispiel musste deren Auswertung aber zuletzt an ein Labor in ...