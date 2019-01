Nach dem Schnee kommt jetzt die Kälte

In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad. Was Freizeitsportler, Gartenbesitzer und Haustierhalter bei klirrender Kälte beachten sollten.

Der Winter zeigt sich weiter von seiner strengen Seite. In den nächsten Tagen wird es in manchen Regionen bitterkalt. In der Nacht auf morgen, Dienstag, und am Dienstagvormittag sinken die Temperaturen in manchen Regionen auf bis zu minus 20 Grad - wie im Lungau, Pinzgau oder Pongau. Mit ähnlich tiefen Temperaturen ist auch in den folgenden Tagen zu rechnen.