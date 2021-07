Nach dem Tornado: "Fotografiert nur, hier wurde Geschichte geschrieben!"

Das Dorf Moravská Nová Ves wurde am 24. Juni von einem Tornado zerstört. Doch seine Bewohner haben in nur zwölf Tagen Großes vollbracht. So wie auch die Nachbarn in Österreich.

Glassplitter, Ziegelbruch, Schutthalden, geknickte Äste und Baumstämme, verbogenes Wellblech - alles weg. Auch die Sirenen, das Getöse der Bagger, das hektische Treiben. Zwölf Tage nachdem ein Tornado das südmährische Dorf Moravská Nová Ves verwüstet hat, haben die rund 2500 Einwohner unter tatkräftiger Mithilfe von Feuerwehr und freiwilligen Helfern ein kleines Wunder vollbracht. Die Wunden sind freilich noch zu sehen, vielleicht sogar noch deutlicher als unmittelbar nach der Katastrophe, die der Wirbelsturm am Abend des 24. Juni angerichtet hat. ...