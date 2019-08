Nachdem die Justiz die Entschädigung für die Vorbesitzerin fixiert hat, geht die Republik die künftige Nutzung des Gebäudes an. Das Innenressort erwartet eine EU-weite Ausschreibung.

Seit acht Jahren steht das Geburtshaus von Adolf Hitler in der Salzburger Vorstadt in Braunau bereits leer. Da der Rechtsstreit um die Entschädigung an die frühere Besitzerin für die Enteignung durch die Republik Österreich entschieden ist, will der Bund nun ...