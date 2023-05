Nach Erdrutsch in Vorarlberg: Hang bewegt sich nun langsamer

Nach dem Erdrutsch in Hörbranz (Bez. Bregenz) am Freitagabend hat Bürgermeister Andreas Kresser am Dienstag von einer "erfreulichen Entwicklung" berichtet. Zwar sei der Hang nach wie vor in Bewegung, doch sei diese nur noch halb so stark wie am Montag, so Kresser auf APA-Anfrage. Das widerspreche der Prognose und gebe Hoffnung. Weiter offen ist, ob das am Fuß des Hanges stehende Bauernhaus erhalten werden kann oder nicht.

BILD: SN/APA/PRIVAT/UNBEKANNT Die Bewegung im Hang hat abgenommen.