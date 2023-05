Nach Erdrutsch in Vorarlberg ist Hang in "Kriechbewegung"

Der am Freitagabend ins Rutschen geratene Hang in Hörbranz (Bez. Bregenz) ist weiter in Bewegung. Das sagte am Montag Bürgermeister Andreas Kresser auf APA-Anfrage nach einer Lagebesprechung am Vormittag. An jenem Haus am Fuße des Hanges, an dem sich durch den Erdrutsch Risse gebildet hatten, seien weitere Risse entstanden, sagte Kresser. Das Gebäude sei aber nach wie vor bewohnbar, so das Gemeindeoberhaupt. Aktuell könne man nur "zuschauen und messen", sagte Kresser.

BILD: SN/APA/PRIVAT/UNBEKANNT Bauernhaus stark beschädigt