Nach Felssturz in steirischer Klamm: Drittes Todesopfer geborgen

In der steirischen Bärenschützklamm bei Pernegg ist nach dem Felssturz am Mittwoch ein drittes Todesopfer entdeckt worden. Der junge Mann aus der Slowakei war von Freunden als vermisst gemeldet worden. In der Nacht auf Freitag wurde er tot in der Klamm aufgefunden.

Rettungskräfte bargen Freitagfrüh den Leichnam eines in Graz wohnhaften Slowaken. Die Mitbewohner des 30-Jährigen hatten die Polizei informiert, dass der Mann am Mittwoch eine Wanderung in der Klamm gemacht habe, aber nicht zurückgekehrt und am Handy nicht erreichbar gewesen sei. Nach der Vermisstenmeldung rückten Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr noch einmal Kräfte der Polizeiinspektion Breitenau am Hochlantsch gemeinsam mit Alpinpolizei und Bergrettung aus, eine Suchaktion wurde gestartet. Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde der 30-Jährige in der Bärenschützklamm gefunden. Die Bergung wurde noch in der Früh durchgeführt. Wie die SN berichteten, ereignete sich am Mittwoch ein tragisches Bergunglück mit einer traurigen Bilanz: Auf Höhe des Großen Wasserfalls sind mehrere oberkörpergroße Felsbrocken ausgebrochen, mehrere Personen haben sich genau darunter befunden. Zunächst waren eine 50-jährige Ungarin und eine 21-jährige Steirerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung erschlagen aufgefunden worden. Acht weitere Wanderer wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die vom Mixnitzbach durchflossene Klamm ist extrem unzugänglich. Retter und Material mussten durch steile Felswände abgeseilt werden oder von Mixnitz (Gemeinde Pernegg an der Mur) aus wenigstens eine Stunde lang aufsteigen, um zur Unglücksstelle zu gelangen. Zur Ursache des Felssturzes ermittelt derzeit die Alpinpolizei.

Quelle: SN