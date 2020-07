Nach Felssturz in steirischer Klamm: Drittes Todesopfer war ein Student

In der steirischen Bärenschützklamm bei Pernegg ist nach dem Felssturz am Mittwoch ein drittes Todesopfer entdeckt worden. Der junge Mann aus der Slowakei war von Freunden als vermisst gemeldet worden. In der Nacht auf Freitag wurde er tot in der Klamm aufgefunden.

Rettungskräfte bargen Freitag früh den Leichnam eines in Graz wohnhaften Slowaken. Wie die SN berichteten, ereignete sich am Mittwoch ein tragisches Bergunglück mit einer traurigen Bilanz: Auf Höhe des Großen Wasserfalls sind mehrere oberkörpergroße Felsbrocken ausgebrochen, mehrere Personen haben sich genau darunter befunden. Neben dem jetzt erst entdeckten 30-jährigen Slowaken waren auch eine 50-jährige Ungarin und eine 21-jährige Steirerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung ums Leben gekommen. Acht weitere Wanderer wurden verletzt.

"Bereits am Mittwoch wurde ein Rucksack gefunden, der niemandem zugeordnet werden konnte. Er ist unter dem Wasserfall im Tümpel geschwommen", sagte Michael Miggitsch, Landesleiter der Bergrettung Steiermark. Am Donnerstag sei am Eingang der Klamm noch ein Auto gestanden. Ein Autoschlüssel, der im Rucksack entdeckt wurde, habe beim Auto gesperrt, so Miggitsch. Erst Donnerstagabend hätten zwei Kollegen, mit denen der Student in Graz in einer Wohngemeinschaft lebt, bei der Polizei Alarm geschlagen, nachdem sie den jungen Mann nicht am Handy erreicht hatten.

Nach der Vermisstenmeldung hätten Alpinpolizei und Bergretter in der Nacht auf Freitag eine weitere Suchaktion in dem unwegsamen und gefährlichen Gelände durchgeführt. "Der Wasserdruck war zwar nicht mehr so stark wie am Mittwoch, aber man hat im trüben Wasser nichts gesehen. Die Einsatzkräfte haben daher das Becken mit fünf Meter langen Stangen abgesucht", so Miggitsch. Der Leichnam lag auf dem Grund, er dürfte eingeklemmt gewesen sein.

"Der Mann stürzte aus 30 Metern Höhe in den Wasserfall, nachdem er von einem Fels getroffen worden war. Er dürfte schon beim Aufprall auf dem Wasser gestorben sein", sagte Miggitsch. Die Suche ist jetzt eingestellt, es gibt keine weiteren Vermissten. Zur Ursache des Felssturzes ermittelt derzeit die Alpinpolizei.