Nach Felssturz in Tirol: Eine Million Kubikmeter brach ab

Nach dem massiven Felssturz in der Silvrettagruppe in Tirol am vergangenen Sonntag wartet das Land mit einer Auswertung über die Kubatur der abgegangenen Felsmassen vom Südgipfel des Fluchthorns auf. Insgesamt eine Million Kubikmeter an Gestein brach bei dem Felssturz ab, hieß es in einer Aussendung am Freitag. "Das entspricht der Ladung von rund 120.000 Lkw", veranschaulichte Landesgeologe Thomas Figl.

BILD: SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/RICCARDO MIZ Der massive Felssturz ereignete sich am Sonntag