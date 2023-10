Nach Femizid in Steiermark - Täter-Motiv noch nicht klar

Im Fall der am Samstag getöteten 47-Jährigen in Wolfsberg im Schwarzautal im südsteirischen Bezirk Leibnitz gab es am Montagvormittag vorerst keine neuen Erkenntnisse. Das Ergebnis der Obduktion dürfte erst am Abend oder am Dienstag vorliegen. Zum Motiv des mutmaßlichen Täters, des 52-jährigen Ex-Mannes der Frau, wisse man noch nichts näheres, es müssten noch weitere Befragungen, etwa der Angehörigen geführt werden, sagte ein Polizist zur APA.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU Obduktionsergebnis stand am Montag noch aus