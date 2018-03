Nach Großbrand im 3M-Werk in Villach Krisenstab eingerichtet

Nach dem Großbrand am Villach-Standort des Konzerns 3M ist am Mittwoch ein Krisenstab in der Firma zusammengetreten. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, wurde etwa ein Drittel der Betriebsanlagen zerstört. Die betroffenen Mitarbeiter wurden vorerst beurlaubt. Wie man beim Post-It-Hersteller betont, starte man bereits wieder mit der Instandsetzung des Betriebs.

SN/APA (Telsnig)/ROBERT TELSNIG Der Konzern will den Standort wieder aufbauen