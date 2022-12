Nach Großeinsatz: Schulwart täuschte Überfall in Volksschule vor

Jetzt muss er den Einsatz der Spezialeinheit Wega und der Diensthunde zahlen. In letzter Konsequenz droht sogar die Entlassung aus Magistrat.

Nachdem er am Montag einen Großeinsatz der Polizei verursacht hatte, musste ein Schulwart am Dienstag gestehen: Er hatte einen bewaffneten Angriff von zwei Eindringlingen in der größten Volksschule Wiens in Favoriten frei erfunden. "Wir sind als Dienststelle schockiert. Er hat alle in Schrecken versetzt. Das war für alle Beteiligten nicht lustig", sagte Lorena Schütti, Sprecherin der für die Schulerhaltung zuständigen MA 56. "Wir haben eine dienstrechtliche Prüfung bereits in Auftrag gegeben. Das wird nicht konsequenzenlos bleiben - von einer Ermahnung ...