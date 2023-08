Nach Hammerangriff weitere Leiche in Neuer Donau entdeckt

Nach der Hammerattacke auf eine 39-Jährige und dem Fund ihres fünfjährigen Sohns in der Neuen Donau ist am Montagvormittag dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Dabei könnte es sich um den Vater (41) des Buben handeln, der diesen am 6. August nicht von der Besuchszeit zurückgebracht und seine Ex-Frau angegriffen hatte. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster stand die Identität des gefundenen Toten vorerst nicht fest.

