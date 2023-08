Nach Hammerattacke auf Ex-Frau in Wien: Kind tot in Donau

Nach der Hammerattacke, bei der eine 39-Jährige vergangenen Sonntag in Wien-Liesing von ihrem Ex-Mann verletzt wurde, ist der seither vermisste Sohn der beiden am Samstagabend tot in der Neuen Donau gefunden worden. Beamte der Wasserpolizei entdeckten den leblosen Körper und stellten nach erfolglosen Reanimationsversuchen fest, dass es sich um den Fünfjährigen handelt. Vom 41-jährigen Vater, der den Bub nicht von der Besuchszeit zurückgebracht hatte, fehlt weiter jede Spur.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Weiterhin keine Spur zu tatverdächtigem Vater