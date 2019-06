Nach Konflikt an HTL: Wiener Bildungsdirektor prescht mit Probezeit für Lehrer vor

Seit Freitag liegt der Bericht der Kommission vor, die die Umstände des handgreiflichen Konflikts zwischen einem Schüler und einem Lehrer an einer HTL in Wien-Ottakring untersucht hat. Welche Konsequenzen die Wiener Bildungsdirektion nun ziehen will, hat sie am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

SN/www.fotovonzinner.com Heinrich Himmer, Bildungsdirektor in Wien.