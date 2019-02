Nach Lawinenabgang Suche nach 43-Jährigen fortgesetzt

Nach dem tödlichen Lawinenabgang am Samstag in den Ammergauer Alpen in Grenznähe zu Tirol galt ein 43-jähriger Deutscher weiter als vermisst. Die Einsatzleitung entschied am Sonntagvormittag, nach einer Beurteilung der Situation vor Ort, die Suche fortzusetzen, teilte die deutsche Polizei mit. Sie wies aber auch auf die erhebliche Gefahr hin, die mit der Suchaktion verbunden ist.

SN/APA (Gruber)/JAKOB GRUBER Die Suchaktion musste am Sonntag abgebrochen werden