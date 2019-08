Nach Macheten-Attacke in Innsbruck: 31-Jähriger in U-Haft

Nach der Macheten-Attacke auf einen 19-jährigen Marokkaner Mittwochabend in Innsbruck, bei dem dieser schwer verletzt worden war, hat die Staatsanwaltschaft nun U-Haft über den 31-jährigen Verdächtigen verhängt. Der Landsmann des 19-Jährigen war am Donnerstagnachmittag am Tatort festgenommen worden. Die U-Haft sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes verhängt worden, teilte die Polizei mit.

SN/APA (Archiv)/ZEITUNGSFOTO.AT Marokkaner wurde am Landhausplatz festgenommen