Nach Messerattacke: 72 Stunden Doppelbewachung angeordnet

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat Montagnachmittag für die von Bundesheersoldaten bewachten diplomatischen Objekte bis auf weiteres eine doppelte Besetzung angeordnet.

Während der nächsten 72 Stunden sollen nach einer Messerattacke auf einen Soldaten vor der iranischen Botschaft in Wien-Hietzing statt einem nunmehr zwei Wachposten im Einsatz sein, sagte ein Sprecher.



Der Generalstab habe zudem den Auftrag erhalten, den seit August 2016 laufenden Assistenzeinsatz, mit dem das Heer die Polizei beim Objektschutz unterstützt, zu evaluieren, sagte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Das Ziel sei auszuloten, ob noch Verbesserungen bezüglich der Sicherheit der eingesetzten Soldaten, etwa in Bezug auf deren Ausrüstung, möglich seien.



"Wir wollen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, nachdem ein Soldat fast gestorben wäre. Deswegen wird der Fall genau angeschaut", betonte der Sprecher. Der Vorfall werde vor allem hinsichtlich der Frage analysiert, ob der attackierte Wachposten optimal vorbereitet und ausgerüstet war. Es sei etwa denkbar, die Einsatzkräfte künftig auch mit Kugelschutzwesten oder Helmen auszustatten. Er wolle der Analyse des Generalstabs, deren Ergebnis in den nächsten Tagen vorliegen soll, aber nicht vorgreifen.

Nach Auskunft von Bauer bewacht das Heer in Wien neun Botschaften sowie "viele weitere Schutzobjekte, wie Residenzen und andere Gebäude". Deren Art und genaue Anzahl solle aber aus Sicherheitsgründen nicht kommuniziert werden.

Gezielter Angriff auf Soldaten

Ein 26-jähriger Mann hatte in der Nacht auf Montag eine Messerattacke auf einen österreichischen Wachposten vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien verübt.

Der 26-jährige Mohamed E. war gegen 23.35 Uhr ohne Vorwarnung auf den vor der Villa Blaimschein in der Wenzgasse 2 postierten Wachposten des österreichischen Bundesheeres losgegangen. "Der Mann hat laut ersten Erkenntnissen den Soldaten gezielt mit einem Messer attackiert", erklärt Polizeisprecher Harald Sörös den SN. Der 23-jährige Soldat wich zurück und versuchte, den Mann mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen, was sich jedoch als wirkungslos erwies.

"Angreifer und Soldat kamen gemeinsam zu Sturz, wobei der Tatverdächtige - wie sich auch bei der ersten Sichtung einer Videoauswertung bestätigte - unentwegt auf den Soldaten einstach", sagte Sörös. "Der Soldat versuchte zunächst, den Angreifer mit Pfefferspray abzuwehren", sagte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums.

SN/mars Polizeisprecher Harald Sörös am Tatort.

Auf Pfefferspray folgten Schüsse

Als sich der Angreifer durch den Pfefferspray nicht abwehren ließ, gab der Uniformierte anschließend "mindestens vier" Schüsse aus seiner Glock 17 ab. So viele Hülsen wurden bisher von der Spurensicherung eingesammelt. Der Angreifer wurde im Oberkörper und in die Beine getroffen. Er starb noch an Ort und Stelle. Der Wachposten erlitt eine Schnittverletzung. Der laut Bauer 1994 geborene, in Wien wohnhafte Tiroler sei mit einem schweren Schock ins Spital gebracht worden.

Bei dem Angreifer handelt es sich um Mohamed E., ein gebürtiger Österreicher mit familiären Wurzeln in Ägypten. Sein Motiv ist noch unklar. An seinem Wohnsitz im Bezirk Penzing fand eine Hausdurchsuchung statt. Diese wurde vom Einsatzkommando Cobra und Ermittlern des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) durchgeführt. Der 26-Jährige soll dort mit seinen Eltern bzw. seiner Mutter gelebt haben. "Ein terroristisches Motiv kann derzeit weder ausgeschlossen, noch bestätigt werden", sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Das LVT habe eine eigene Gruppe für diese Ermittlungen abgestellt. Eine solche besteht üblicherweise aus fünf bis zehn Polizisten. Sie seien dabei, "das gesamte Umfeld zu durchleuchten, Handy- und E-Mail-Verläufe zu untersuchen, Freunde und Angehörige zu befragen, in der Wohnung gefundene Schriftstücke zu analysieren sowie festzustellen, ob der Mann Kontakt zu bestimmten Glaubensgemeinschaften gehabt hat und ob sich in seinem Besitz einschlägiges Werkzeug oder Anleitungen befanden", berichtete Sörös.

SN/apa Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat die Ermittlungen übernommen.

Soldaten bewachen seit 2016 diplomatische Einrichtungen

Bei der Bewachung diplomatischer Einrichtungen durch das Bundesheer ist laut Bauer jeweils ein Soldat vor dem Objekt postiert, ein zweiter entweder im Gebäude oder, falls das nicht möglich ist, in der nächstgelegenen Polizeiinspektion - letzteres war hier der Fall. Durchgeführt werde der Objektschutz ausschließlich von Berufssoldaten. Die Bewachung als Assistenzleistung für die Polizei wurde mit August 2016 eingeführt. Die Männer erhalten dafür eine spezielle Ausbildung und Einweisung durch die Polizei. Der iranische Botschafter hatte sich zum Tatzeitpunkt mit seiner Frau und zwei Kindern in der Villa Blaimschein aufgehalten, bestätigte Sörös. "Auf die bilateralen Beziehungen hat dieser Vorfall keine Auswirkungen", teilte der Gesandte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums, mit.

SN/apa Der Tatort vor der iranischen Residenz.

Historischer Tatort

Der Nahbereich um den Tatort wurde abgesperrt, die Durchfahrt im Bereich Wenzgasse/Lainzer Straße war vorerst nicht möglich. Die Polizei ordnete zudem eine Verstärkung der Überwachung der diplomatischen Einrichtungen in ganz Wien durch den polizeilichen Streifendienst an. Beim Tatort handelt es sich um ein historisches Gebäude: Die Villa Blaimschein, im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten von den jüdischen Eigentümern beschlagnahmt, war einst Schauplatz von Verhandlungen für eine provisorische österreichische Staatsregierung unter Karl Renner. Heute befindet sie sich im Eigentum der Republik Iran und dient dem Botschafter als Wohnort.