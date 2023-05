Nach Messerattacke in OÖ U-Haft für 73-Jährigen beantragt

Die Staatsanwaltschaft Linz hat Sonntagmittag die U-Haft für einen 73-Jährigen beantragt, der am Samstag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) die 48-jährige Tochter und deren gleichaltrigen Mann zu töten versucht haben soll. Das Paar wurde schwer verletzt in ein Spital eingeliefert. Als Motiv geht das Landeskriminalamt von einem jahrelangen Streit über Besitz- und Wohnverhältnisse des Wohnhauses aus. Der Verdächtige habe bisher geschwiegen, so eine Staatsanwaltschaftsprecherin.

BILD: SN/APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCH Ein 73-Jähriger ist des zweifachen Mordversuchs verdächtig