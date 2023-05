Nach Messerattacke in OÖ U-Haft über 73-Jährigen verhängt

Über einen 73-Jährigen, der am Samstag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) seine 48-jährige Tochter und deren gleichaltrigen Mann zu töten versucht haben soll, ist am Sonntag wegen des Verdachts des zweifachen Mordversuchs die U-Haft verhängt worden. Das Paar wurde schwer verletzt. Als Motiv geht das Landeskriminalamt von einem jahrelangen Streit über Besitz- und Wohnverhältnisse des Wohnhauses aus. Der Verdächtige schweige, so eine Staatsanwaltschaftsprecherin.

