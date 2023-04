Nach Messerattacke in Vbg. - 15-Jähriger weiter flüchtig

Nach der Messerattacke auf einen 32-Jährigen auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Dornbirn am Sonntag befindet sich ein tatverdächtiger 15-Jähriger am Dienstag weiter auf der Flucht. Man fahnde weiter intensiv nach dem Jugendlichen, dessen Identität bekannt ist, hieß es seitens der Polizei. Seine zwei gleichaltrigen und ebenfalls tatverdächtigen Gefährten wurden mittlerweile einvernommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Noch nicht befragt werden kann das Opfer.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Nach einem 15-jährigen Tatverdächtigen wird gefahndet.