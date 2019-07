Nach Mord an Frau in Amstetten: Täter nicht aus Umfeld

Die Ermittlungen im Fall um das tödliche Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin Ende Mai in Amstetten haben ergeben, dass der Täter nicht aus der Familie oder dem Umfeld des Opfer kommt. Nahverbindungen der gesuchten Person zur Frau können ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Die Exekutive bat am Mittwoch erneut um Hinweise.

SN/APA (Fotokerschi.at)/FOTOKERSCHI Die Leiche wurde in einem Gebüsch gefunden