Nach Mordversuch an Mann beschuldigt Frau ihre Tochter

Eine Frau ist in Oberösterreich angeklagt, ihrem Ex-Mann mit einem Messer den Hals aufgeschnitten zu haben. Vor Gericht beschuldigte sie ihre damals noch strafunmündige Tochter.

Weil sie erst ihren Mann mit Antidepressiva müde gemacht und dem Schlafenden anschließend mit einem Teppichmesser den Hals aufgeschnitten haben soll, steht seit Freitag eine 32-Jährige in Ried im Innkreis vor Gericht - wegen versuchten Mordes.

Im Vorfeld hatte der Verteidiger der gebürtigen Tschechin, Andreas Mauhart aus Linz, bereits die Ermittlungen kritisiert. Zum Prozessauftakt vollzog die Angeklagte dann eine Kehrtwende: Nicht sie selbst, sondern ihre damals 13 Jahre alte Tochter solle demnach in der Nacht auf 3. August 2022 dem Vater einen 18 Zentimeter langen Schnitt im Halsbereich zugefügt haben, als dieser schlafend im Bett lag. Das Mädchen habe den Vater gehasst, so die Mutter. Die Tochter war damals noch strafunmündig, könnte für die Tat also nicht belangt werden. Die Mutter habe durch ihre bisherigen "Larifari-Aussagen", die kein klares Geständnis gewesen seien, nur die Tochter schützen wollen, so der Verteidiger. Daher forderte er gleich zu Beginn einen Freispruch.

Das Opfer erfuhr erst kurz vor seiner Zeugenaussage, dass seine Frau nun die Tochter der Tat bezichtigt. Seine Reaktion: Bisher sei seine Frau mit ihren "Lügengeschichten" - etwa über unzählige angeblich lebensbedrohliche Krankheiten - immer durchgekommen, habe immer Geld von Bekannten geliehen bekommen. Aber: "Verantwortung hat sie noch nie übernommen." Nun schiebe sie diese der Tochter zu. Damit habe die inzwischen 14-Jährige nichts für ihr künftiges Leben zu befürchten. Allerdings werde sie derzeit stationär in einem Krankenhaus wegen psychischer Probleme behandelt. Als Grund für die Probleme nannte der Mann ein schlechtes Mutter-Tochter-Verhältnis.

Wer ihm "die Kehle durchgeschnitten hat", wisse er nicht, so der Mann. Als er vor Schmerz aufgewacht sei, habe er im Dunkeln nur eine Gestalt "weghuschen gesehen und schnaufen gehört". Auf dem Weg ins Wohnzimmer habe er seine Frau gefragt, warum sie das getan habe. Mit "nassen Augen" habe sie gesagt: "Ich war es nicht, ich will nicht, dass du stirbst." Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden.

Die Staatsanwältin sprach von einem geplanten Mord, nur durch Zufall habe das Opfer überlebt. Die Tochter sagte vor dem Prozess aus, sie habe damals auf Anordnung ihrer Mutter die Rettung gerufen, nachdem sie den verletzten Vater gesehen habe. Laut der Staatsanwältin habe die Frau gestanden, aufgrund aufgestauter Wut wegen langjähriger Eheprobleme die Tat begangen zu haben. Sie habe schon einige Wochen davor ihre Medikamente, die sie gegen Depressionen nehme, ihrem Mann ins Essen gemengt, um die betäubende Wirkung zu testen. Auch in der Blutprobe des Opfers wurden Spuren der Medikamente festgestellt. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.

Ein Urteil im Prozess soll kommenden Dienstag fallen.